AŞK TÜNELİNE DAVET

YAŞAM 31 dakika önce Dilruba Karaköse

CapacityAVM’nin düzenlediği “Aşk Tüneli” etkinliğinde sevginizi ölümsüzleştirmek ister misiniz?

Sevgililer Günü’nde hediye seçimi elbette zor. Ancak yapılacak özel program da bir hayli önemli. Bu noktada aşık olduğunuz insan için, geriye dönüp baktığında unutulmaz bir anı bırakmak isteyebilirsiniz. Sevginizi ölümsüzleştirebilmeniz için ise Capacity AVM, Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği “Aşk Tüneli” etkinliğinde bu isteğinizi gerçekleştiriyor. 12-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Aşk Tüneli’nde aşkınızı fotoğraf çekimiyle unutulmaz hale getirebilir, ayrıca sürpriz hediyeler de kazanabilirsiniz. Dopdolu bir gün yaşamak ve sürpriz hediyelerin sahibi olmak istiyorsanız yapman gereken “Aşk Tüneli”nde fotoğrafınızı çekip, sosyal medyada @capacityavm’yi etiketleyerek #CapacitydeAşkVar hashtag’i ile paylaşmak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE