APPLE WATCH 3 HERMES ZAMANI

YAŞAM 3 gün önce Debora Zakuto

Apple Watch Series 3 Hermes modelleri, 14 Ekim'den itibaren Türkiye'de online satışta.

Hermes ile Apple Watch işbirliği hızla devam ediyor. Markanın en yeni ürünü Apple Watch Series 3 bünyesinde hazırlanan yepyeni bir saat hazırlayan Fransız moda evi bu kışa damgasını vurmaya hazırlanıyor.

14 Ekim’den itibaren Türkiye’den online sipariş verilmeye başlanan Apple Watch Hermès modelleri, yerleşik hücresel özelliği ile geliyor. Bu dikkat çekici özellik delikli Gala dana derisine sahip olan klasik Hermès sürüş eldivenin ilham olduğu Single Tour Rallye ile Henri d’Origny tarafından 1974’te tasarlanan binicilik atkısının ilham verdiği Single Tour Eperon d’Or’in de yer aldığı yepyeni kayışlarla eşleşiyor. 1993’te yine Henri d’Origny tarafından tasarlanan Carrick Hermès saatinin ilham verdiği yeni bir saat kadranı mevcut Hermès saat kadranı seçkisini tamamlıyor.