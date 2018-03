ALLlovesWomen

YAŞAM 10 saat önce allmagazine

ALL Dijital ailesi olarak ünlü şarkıcı Beyoncé’nin de dediği gibi bizde “Who run the world? Girls!” diyor ve 8 Mart’ı doyasıya kutluyoruz.

Kadın, bir cinsiyetten daha fazlası. Kadın olmazsa yaşam olmaz derler. Her insan hayatının başladığı nokta olan kadınlar yüzyıllardır sırf anatomik yapıları yüzünden kimi zaman hor görülmüş, kimi zaman ezilmiş. Halen az da olsa devam eden bu erkek egemenliğini elbet bir gün eşitlikle son bulacak. Gelin hep birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihine bakalım.

Her şey New York’ta bir dokuma fabrikasında ki ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler yüzünden kadın işçilerin tahammül sınırlarını zorlayıp, onları greve itmesiyle başlamıştı. 8 Mart 1857’de başladıkları grevde istekleri daha iyi koşullarda çalışmak, 10 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücretti. Bu grevle beraber hem büyük bir işçi hem de kadın dayanışması ortaya çıktı. 1910 yılında ilk defa Kopenhag’da toplanan II. Enternasyonel’de 8 Mart’ın Kadınlar Günü olarak anılmasına karar verildi. Yıl 1911’i gösterdiğinde gömlek fabrikasında izmaritten çıkan yangınla fabrikada çalışan 129 kadın hayatını kaybetti ve kadınlar gününün kutlanılması yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde ise ilk 8 Mart, 1921 yılında Ankara’da bir bağ evinde toplanan kadınlar tarafından kutlandı. Çoğu Avrupa ülkesinden önce kadınlara oy verme hakkı verilen ülkemizde kadın-erkek eşitliği yavaşta olsa yaygınlaşıyor.

Nijerya’lı yazar Chimamanda Ngozi Adichi’nin “We should all be feminists” kitabı Dior’un o meşhur tişörtlerine yazmasıyla bir fenomen oluşturdu. Moda dünyasında yavaş yavaş esen feminizm akımına, Hollywood Hidden Figures filmiyle geçmişe ışık tutarak destek verdi. Kadınların cinsel obje olmadığını anlatmak için yine Hollywood’da bir oyuncunun cinsel istismar itirafıyla tüm kadınlar bir araya geldi ve Time’s Up dediler.

Sadece bir gün değil, her gün 8 Mart'ın ve kadınların önemini hatırlamalıyız. ALL Dijital ailesi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü en içtenlikle kutluyoruz.