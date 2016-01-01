YAŞAM 3 saat önce allmagazine

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ALL dijital dünyasını aşkın ellerine bırakıyoruz.

Her yıl, 14 Şubat Sevgililer Günü şerefine tüm dünya kırmızılara bürünüyor. Aşkın sembolü ‘kalp’ motifi ise baktığımız her yerde karşımıza çıkıyor. Sevgililerin aşklarını tazeledikleri, yalnızların ise içinde hafif bir burukluk yaratan bu özel günün hikayesi milattan sonra III. yüzyıla dayanıyor.

Bir rivayete göre İmparator 2. Claudius’un Romalı erkekler sevdikleri kadınları ve ailelerini bırakmak istemedikleri için kendisiyle savaşacak erkek bulamıyormuş. Ordusunda yaşanan bu sorun en sonunda imparatorun köklü bir çözüm aramasına yol açmış ve 2. Claudius ülkede tüm nişan ve evlilikleri kaldırmış. Bunu uyan Romalı papaz Aziz Valentine ise kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etmiş. Ancak kısa bir süre sonra imparator bu durumu öğrenmiş ve Aziz Valentine yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Onun şehit olduğu 14 Şubat ise o günden sonra tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başladı.

Biz de bu özel güne sayılı günler kala ALL dijital dünyasını aşkın ellerine bırakıyoruz. Önümüzdeki bir hafta boyunca Sevgililer Günü’ne özel kıyafet önerilerinden hediye seçeneklerine, aşka dair en yeni filmlerden şarkılara, tarihin en unutulmaz çiftlerinden güzellik önerilerine aradığınız her şey all.com.tr ve @allmagazine Instagram hesabında #ALLlovesValentine etiketiyle sizlerle olacak.

Hayatınızdan hiç aşkın eksik olmaması dileğiyle…