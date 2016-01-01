4 MEVSİM SU HAYATTIR

YAŞAM 2 saat önce Yunus Başaran

İlklerin markası Hayat Su ve Aslı Filinta'dan su içiren işbirliği...

“Su Hayattır” mottosuyla evlerimizden eksik olamayan Hayat Su, yenilikçi ve vizyoner tasarımcı Aslı Filinta ile harika bir işbirliğine imza attı. Geçtiğimiz günlerde Salt Galata’da lansman partisiyle tanıtılan projenin çıkış noktası, sağlıklı yaşam için dört mevsim su içmenin gerekliliği. Adının da “4 Mevsim” olduğunu öğrendiğimiz proje için başarılı tasarımcı, dört mevsimi yansıttığı dört farklı su şişesi tasarladı. Dört farklı boyda raflarda yer alan “4 Mevsim” şişelerinin tanıtıldığı lansman partisine sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu’nun Aslı Filinta ve proje için söylediği, “Aslı, modern, yenilikçi, lokal motifleri modernize eden, canlı renkleri kullanan ve ayrışan bir tasarımcı olarak, Hayat markasıyla örtüşüyor. Bu proje sayesinde, görselliğe önem veren tüketicilerimiz için de keyifli bir alternatif yarattığımızı düşünüyoruz. Hayat markası olarak “Dört Mevsim” projemizin dört farklı şişe tasarımından biri mutlaka sizin için diyoruz” sözleriyle projeye ne denli güvendiğini gösteriyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN