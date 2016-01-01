2018 WOMEN’S MARCH’TA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

YAŞAM 11 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Geçtiğimiz gün Amerika’da düzenlenen Women’s March’a ünlü isimlerin konuşmaları damgasını vurdu.

Geçen yıl Amerika’da düzenlenen ve şimdiden gelenekselleşeceğine emin olduğumuz Women’s March tekrar düzenlendi. 2017 yılında ABD tarihinin en büyük tek günlük protestosu olarak tarihe geçen yürüyüşe bu yıl da birçok vatandaşın yanı sıra Hollywood’un ünlü isimleri destek verdi.

Hollywood son günlerde taciz skandallarıyla gündemde. Birbirinden ünlü isimlerin protestoları ise son günlerin neredeyse tüm ödül törenlerine, tüm etkinliklerine damga vuruyor. Son olarak, dünya genelinde başta kadın hakları olmak üzere göçmen ve sağlık hizmeti reformu, LGBT+ hakları, ırksal eşitlik, inanç özgürlüğü, işçi hakları ve birçok sivil toplum örgütlerinin destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte birbirinden önemli konuşmalar ve mesajlarla gündemde. Yürüyüşün öne çıkan konuşmaları ise Scarlett Johansson ve Natalie Portman’dan geldi.

Portman neredeyse çocuk yaşında oynadığı Leon filmi sonrasında yaşadıklarını anlattı. “Film yorumcuları, tüm incelemelerinde daha 13 yaşında olmama rağmen göğüslerim hakkında konuşmuştu. Daha o yaşta, kendimi cinsel olarak ifade edersem güvensiz hissedeceğimi ve erkeklerin beni nesneleştirerek bedenimi tartışma konusu yapmakta kendilerini yetkili kişi sandıklarını çok hızlı anladım. Bedenimle ilgili yaptıkları yorumlar, daha tehditkâr ve kasıtlı açıklamalara dönüştü. Böylelikle yaratılan cinsel terör ortamı benim davranışlarımı da kontrol altına almaya başladı.” şeklindeki açıklamasıyla ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı. Portman’ın ardından sahneye çıkan gelen Scarlett Johansson ise gündemde olan James Franco’nun adı geçtiği taciz skandalları hakkında konuştu. Scarlett Johansson’ın bu sözleri direkt olarak Altın Küre’ye taciz mağdurlarına destek sağlamak için kurulan “Time’s Up” hareketinin rozetiyle katılan James Franco’yu hedef alıyordu.

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