YILIN DÜĞÜNÜNDE SON GELİŞME

Efsanevi grup Spice Girls, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününde sahne mi alacak?

Müzik dünyasına elbette pek çok grup damgasını vurmuştur. Ancak 90’lı yıllara adını altın harflerle yazdıran Spice Girls, kadın müzik gruplarının şahı olarak bir başka. Her ne kadar artık bir arada olmasalar da, eski parçaları hala dillerde ve kendini dinletmeyi biliyor. Bazen keşke tekrar albüm çıkartsalar dediğimiz Spice Girls, böyle bir planları olmadığını açıklasalar da, yılın en beklenilen düğünü onları tekrar birleştirecek gibi görünüyor.

Tabii ki Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğününden bahsediyoruz. Attıkları her adım, gittikleri her lokasyon, hatta seçtikleri her kıyafet haber olmaya yeterken, düğünlerine dair en ufak detay bile merak konusu. Elbette kimin sahne alacağı da… Ed Sheeran ve Elton John ismi geçen isimlerden olsa da son iddia Spice Girls’ün sahne alacağı yönünde. Kraliyet ailesinin resmi hesabı Kensington Palace’tan henüz resmi bir açıklama gelmese de, umarız bu haber doğrudur. Zira bu düğünü unutulmazlar listesine taşıyacakları kesin.

