YILDIZLARIN PARİS KUŞATMASI

ÜNLÜLER 1 gün önce

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, Paris Haute Couture Moda Haftası’ndan ünlülerin ne giydiklerini sizler için derledik.

Işıklar şehri, Paris’te düzenlenen Haute Couture Moda Haftası ünlü akınına uğradı. Partiler, defileler, lansmanlar ve açılışlara katılan ünlüler, havalı tarzlarıyla boy gösterdiler. Podyumdaki kıyafetleri sollayacak kombinleriyle dikkat çeken 15 ünlüyü sizin için seçtik.

Jennifer Lawrence – Dior

Beyaz dantel elbisesi üzerine giydiği pançosu ve şapkasıyla kovboy stili yakalayan güzel oyuncu, Chuck Taylor vari ayakkabılarıyla kombinini tamamladı.

Cara Delevingne – Dior

Dior’un 70. yıl partisine markanın beyaz mini elbisesi ile katılan eski model-yeni oyuncu, diz üstü botlarıyla kendi tarzını yansıttı.

Sara Sampaio – Elie Saab

Victoria’s Secret modeli, defile öncesi beyaz tül elbisesiyle adeta bir meleği andırıyordu.

Chiara Ferragni – Miu Miu

Yakası taşlarla bezeli pembe Miu Miu elbisesiyle partiye katılan İtalyan Blogger, adeta ışıldıyordu.

Olivia Palermo – Schiaparelli

Olivia Palermo, beyaz pelerin elbisesinde ki o detayla kalbimizi çaldı.

Emily Ratajkowski – Mugler

Seksi oyuncu, Couture Haftası için düzenlenen partide dolapların kurtarıcısı siyah elbiseyle geceye damga vurdu.

Adwoa Aboah – Burberry

İngiliz model, Burberry beyaz takımı ve nar çiçeği rujuyla sade ama çarpıcı bir görünüm elde etti.

Alicia Vikander – Louis Vuitton

Oyuncu Alicia Vikander, Bulgari Partisine giydiği Louis Vuitton elbisesi ve Bulgari takılarıyla göz kamaştıryordu.

Kristen Stewart – Chanel

Sarı pixie model saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, Chanel defilesine 90’ların gözde parçalarından cat-suit tulumuyla boy gösterdi.

Celine Dion – Giambattista Valli

Güzel şarkıcının pembe jakar kumaşlı trençkotu ve bordo diz üstü çizmeleriyle yaşına meydan okuyordu.

Claudia Schiffer – Chanel

Siyah tüvit tulumuyla spor bir görünümle Chanel defilesine katıldı.

Bella Hadid – Miu Miu

Güzel model, ipek yırtmaçlı slip elbisesi üzerine giydiği kürk montuyla 50’lilerin Hollywood starlarını andırıyordu.

Karlie Kloss – Philosophy di Lorenzo Serafini

Dantel romantik kombinini ,deri braleti ve kırmızı ayakkabılarıyla punklaştıran Karlie Kloss’un yeni saçlarına bayıldık.

Kendall Jenner – Jacquemus

Jacquemus peplum ceketiyle, dar kaprisinin altına giydiği siyah ayakkabılarıyla maskülen stilini tamamlayan genç modelin gözlükleri kombininin kilit parçası.

Camila Coelho – Elie Saab

Ünlü Blogger, yıldız işlemeli siyah elbisesiyle monochrome stilini yansıttı.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ