YILDIZLARDAN 5 İLİŞKİ TAVSİYESİ

ÜNLÜLER 21 saat önce

14 Şubat’ta uygulamanız için Hollywood’un yıldız isimlerinden ideal bir ilişki için tavsiyeleriniz var!

Beyonce

“Önce arkadaş olun”

Bütün arkadaşlarınız sevgiliniz olamaz ama sevgiliniz arkadaşınız olmazsa durum biraz yüzeysel kalmaz mı? Çiftler birbirlerinin aynı tarafta olduğunu bilmeliler.

Chris Pratt

“Oyun oynamayın”

Flört zamanı oyunlar eğlenceli ve heyecanı yükselten faktörler olabilirler ancak uzun vadede gerçeklikten kopuk bir ilişki yaşamanıza sebep olur. Yelkenleri indireceğiniz zaman gelecek. Korkmayın, rüzgarın yönünde kaybolacağınız şekilde güverteden tutun kopartın demiyoruz.

Emma Watson

“Cinsiyet rollerini unutun”

Tabii ki önder feminist Emma, hesabı erkeğin ödemesine biraz takık. Bunu hoş karşılamıyor. Her seferinde erkeğin ödemesi beraber bir hayatı paylaşmak konusunda eksi bir adım. Aslında bir süre sonra bunun olağan bir şekilde kim öderse ödesine dönmesi lazım. Ancak biz Emma sevse de sevmese de ilk randevuda kesinlikle erkek ödemeli!

Jennifer Lawrence

“Nefes alanı”

Jennifer’ın dediğine gore çiftlerin ayrı hayatları olmalı. Olay kendi hayatlarınız sürerken de bir ilişkiyi sürdürmek. Zaten bizi bir yabancıya romantik duygularla iten onu tanımak, ona sahip olmak değil midir? Bu büyüyü iç içe yaşamaya başladığımızda kaybediyoruz. Bu yüzden güzel şeyler çabuk bitiyor.

Kim Kardashian

“Gerçek ölçümler”

Kim’in bahsettiği kalçasının ölçüsü değil. İlişkide aşk, güven, dostluk, tutku, romantizm, sevgi ve saygıyı ölçmek. Bunların hepsi her zaman olmayabilir. Ancak geliştirilebilir. İlişkinizin değerini hesaplarken şekilci değil, gerçekçi olun.

HAZIRLAYAN BAĞLAN KESKİN