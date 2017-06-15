YENİ IT GIRL’ÜMÜZ: GRACE ELIZABETH

ÜNLÜLER 15 dakika önce Ezgi Şuekinci

Kadrajına aldığı her modelin bütün hayatını değiştiren Victoria's Secret'ın yeni gözdesi, Grace Elizabeth acaba kim?

Kadrajına aldığı her modelin bütün hayatını değiştiren Victoria’s Secret’ın yeni gözdesi, Grace Elizabeth acaba kim?

Victoria’s Secret’in alt markası olan Vicroia’s Secret Pink’in yüzü seçilmesiyle ilgi odağına yerleşen ve sektörde dalgalanmalara yol açan Elizabeth, yalnızca VS’nin yeni gözdesi olmakla anılmıyor. 1997 yılında, Florida’da doğan model hakkında yeni “It Girl” söylentileri dolaşmaya başladı bile. Biz de Grace Elzabeth’i mercek altına aldık ve hakkında bilmeniz gerekenleri 10 maddelik bir liste haline getirdik.

1. Victoria’s Secret podyumuna ilk kez 2016 yılında, Paris’te çıktı.

İlk podyum deneyimini, modellik hedeflerinden birini yerine getirmek olarak değerlendiren Elizabeth, özgüvenli yürüyüşü ve tavırları ile seyircide büyük hayranlık uyandırdı.

2. Victoria’s Secret, Elizabeth’in ilgilendiği tek büyük marka değil.

Geçtiğimiz sene Elizabeth, Miu Miu’s Atar-Studded Fall 2016’da, Lara Stone ve Kendall Jenner ile aynı podyumda yürümek için elinden geleni yaptı. Victoria’s Secret’ın modeli olabilmek için önemli çalışmalar yapmak alışılmadık bir şey değil ama Elizabeth’in çok yönlülüğü kesinlikle başarısında önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor.

3. Modellik geçmişini biliyor.

Christie Brinkley ve Candice Swanepol’i iki ilham kaynağı olarak nitelendiren Elizabeth, hem eski hem de yeni modelleri çok iyi biliyor. Eski şovları izleyerek, kendisine yeni şeyler katıyor ve geçmişte yapılan şovların sihrine inanıyor.

4. Aslında o küçük bir kasaba kızı.

Florida’da küçük ve güzel bir kasabada doğan Elizabeth, kendi kasabasında modaya çok fazla ilgi duyulmadığını söylüyor. Bir magazin dergisine verdiği röportajda ise, mesleğini kendisinin belirlediğinden bahsederken; modelliğin çok fazla özveri ve çalışma gerektirdiğinin altını çiziyor.

5.Kendisini sakin, şapşal ve mutlu olarak tanımlıyor.

6. Tabii ki o da iyi bir sosyal medya kullanıcısı.

Instagram’da 297 bin takipçiye sahip olan Elizabeth, eğlenceli boomeranglar ve videolar paylaşarak doğal bir çizgi yakalarken, paylaştığı sahne arkası fotoğrafları ile de takipçilerinin merakını gideriyor.

One of my favorites from the July Issue of Vogue UK shot by @gstyles Thank you! @verityparker Makeup @lynseyalexander Hair @shonju Grace Elizabeth ♡ (@lovegrace_e)’in paylaştığı bir gönderi ( 15 Haz 2017, 14:11 PDT )

7. Bir gün Prada ve Gucci için podyuma çıkmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Chanel, Fendi, Versace gibi markaların şovunda yer alma fırsatını yakalayan genç model, bir gün Prada ve Gucci şovunda yer almak istediğini söylüyor.

8. Mottosu; “Şimdi sıkı çalış ki, ileride çalışmak zorunda kalma.”

9. Sağlıklı yaşamı ve spor yapmayı seviyor.

Küçüklüğünden itibaren spor yaptığının altını çizen Elizabeth, dengeli bir diyetle yaşamını sürdürüyor. Diyetini bozan tek şey ise cheesecake!

10. Klasik rock’ın büyük hayranı.

Klasik rock müziğini sevdiğini sık sık dile getiren Elizabeth, Mississippi Queen, Sweet Home Alabama, Rambling Man ve American Woman dinliyor.

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