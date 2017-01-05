YENİ IT GIRL SİNYALİ: DELILAH BELLE HAMLIN

ÜNLÜLER 1 hafta önce

Podyumda yer açın Delilah Belle Hamlin emin adımlarla geliyor.

Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Baldwin… Bu isimlere ne kadar aşinayız değil mi? Ortak noktalarının modellik olmasının dışında stilleri, yaşam tarzları ve gıpta edilen güzellikleriyle de oldukça popülerler. Onların modası geçmese de en az onlar kadar göz dolduran modeller de peşlerinden geliyor. Delilah Belle Hamlin gibi. Belki adına çok sık rastlamasakta 18 yaşındaki genç yeteneği eminiz ki daha çok göreceğiz. O zaman 7 maddede Delilah’yı tanıyalım;

Şanslı doğanlar grubunda yer alan Delilah’nın annesi “The Real Housewives of Beverly Hills” yıldızlarından Lisa Rinna, babası ise aktör Harry Hamlin.

Tommy Hilfiger x Gigi Hadid işbirliğinden ortaya çıkan koleksiyon defilesinde boy göstererek modelliğe ne kadar yakıştığını gözler önüne sermiş oldu.

Dolce&Gabbana’nın Milano’daki 2018 Sonbahar defilesiyle de bu yeteneğini pekiştirmişti.

Tarzıyla da dikkat çeken Delilah, Insta-Girl olarak güzelliğini ve modelliğe ne kadar yakıştığını da kanıtlıyor.

Bu sektörün içinde olan annesi 17 yaşına kadar modellik yapmasına izin vermemiş.

Kardeşi Amelia Gray Hamlin’in de modellike yapıyor oluşu akıllara ister istemez yeni Gigi- Bella Hadid kardeşler olduğu düşüncesini getiriyor.

Anne ve babası gibi oyunculuğu şimdilik düşünmediğini belirten Delilah, müzikle yakından ilgili olduğunu ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirtiyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE