YENİ IT-GIRL: CELINE DION

ÜNLÜLER 1 gün önce

Dünyaca ünlü şarkıcı Céline Dion, Paris Haute Couture moda haftasında adeta herkesin dilindeydi.

Ünlü Kanadalı şarkıcı Céline Dion şarap gibi kadın deyiminin adeta vücut bulmuş hali. 49 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Paris Haute Couture moda haftasında adeta kameraların ilgi odağı oldu. Havalı giyim tarzıyla defilelerde en ön sırada boy gösteren Dion’un imajının arkasında ki kişi ise stilist Law Roach. Ünlü yıldızla 2016 yazında çalışmaya başlayan Roach’un yıldız üzerindeki ilk styling’i Vetements’ın “Titanic” sweatshirt’üydü. Céline Dion’un bu fikre bayıldığını belirten stilist, “Céline moda konusunda tam bir korkusuz!” yorumunu yaptı. Moda haftalarında daha çok göreceğimiz Céline Dion’un genç it-girl’lerle girdiği bu yarışı kazanacağına eminiz.

YAZI DİLARA YILMAZ