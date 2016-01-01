YAŞASIN ŞANSLI GENLER

ÜNLÜLER 8 saat önce Dilruba Karaköse

Dünyanın en çok kazanan modeli bu yıl Kendall Jenner oldu.

Kardashian ailesinde her ne kadar Kim, Khloe ve Kourtney bu imparatorluğun ilk adımlarını atmış olsa da arkadan gelen Kylie ve Kendall bayrağı devraldı gibi. En küçük kardeş Kylie Jenner, kozmetik markasıyla bir hayli başarı kazandı kabul. Ancak Kendall, Gisele Bündchen, Adriana Lima ve Rosie Huntington-Whiteley gibi efsanevi bir modelleri arkasında bırakarak, dünyanın en çok kazanan modeli olmayı başardı. Listede başka hangi isimler var bakalım;

1. Kendall Jenner

2. Gisele Bündchen

3. Chrissy Teigen

4. Adriana Lima

5. Gigi Hadid

5. Rosie Huntington-Whiteley

7. Karlie Kloss

8. Liu Wen

9. Bella Hadid

10. Ashley Graham

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