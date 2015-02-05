WONDER WOMAN HAKKINDA 5 İLGİNÇ DETAY

ÜNLÜLER 9 saat önce

Wonder Woman ile gönüllerimize yerleşen Gal Gadot hakkında merak edilen 5 madde için tıklayın

Şu sıralar Wonder Woman karakterine hayat verdiği filmiyle beyazperdeyi altüst eden ve harika oyunculuğuyla başarı sağlayan Gal Gadot, hatırlayanınız varsa ilk olarak karşımıza Hızlı ve Öfkeli serisinde Gisele karakteriyle çıkmıştı. Farklı Hollywood yapımlarında yer alarak oyunculuğunu ilerletse de tabii ki en büyük sıçrayışını Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmiyle yakaladı. Bu popülerlikle birlikte güzel oyuncuyu 5 maddeyle yakından tanıyalım;

İsrail’li olan Gadot, 2004 yılında Miss Israel’e katıldığında 18 yaşındaydı.

Tbt I must say I really don’t understand how they chose me to be miss Israel that night..😅 11 years ago..👑 @miss_israel Gal Gadot (@gal_gadot)’in paylaştığı bir gönderi ( 5 Şub 2015, 08:47 PST )

Wonder Woman karakterine olan yatkınlığı, bir süre İsrail ordusunda yer almasından da kaynaklıyor olabilir. Bildiğiniz üzere kendisi İsrail vatandaşı ve de İsrail’de herkes askerlik yapak zorunda.

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk okuyan güzel oyuncu, sinema kast seçimlerine girmeden önce “oyuncu olmak için fazla zeki ve ciddi” olduğunu düşünüyormuş.

Bond filmlerinden en gözdesi olarak tanımlanan Quantum of Solace için seçmelere katılmış. Ancak rolü Olga Kurylenko kapmış.

Hızlı ve Öfkeli serilerinin 5. Ve 6. filmlerinde oynayan Gal Gadot, karakterin içine daha hassasiyetle girmek adına, dublör kullanmamış.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE