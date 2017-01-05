USLANMAZ ROMANTİK RYAN GOSLING

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En İyi Komedi-Müzikal Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Ryan Gosling'in 'romantik' teşekkür konuşması.

Hollywood’un en çok beğenilen ve sevilen isimlerinden biri olan Ryan Gosling dün akşam gerçekleşen 74. Altın Küre Ödülleri’nde yine kalbimizi feth etmeyi başardı. La La Land filmindeki performansıyla Komedi-Müzikal alanında En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan Gosling teşekkür konuşmasında uslanmaz bir romantik olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Yakışıklı oyuncu filmin yönetmeni Damien Chazelle ve rol arkadaşı Emma Stone’un yanı sıra “leydi” diye tanımladığı eşi Eva Mendes’e de teşekkür etti:

“Herkese hızlıca teşekkür ediyorum ancak birine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu filmin çekimleri sırasında ben şarkı söylerken, dans ederken, piyano çalarken daha doğru hayatımın en eğlenceli deneyimlerini yaşarken; benim leydim ikinci çocuğumuza hamileydi. Üstelik bu sırada kızımıza en iyi şekilde bakarak kanserle savaş veren kardeşine de destek oldu. Eğer o tüm bunların mesuliyetini üstüne almasaydı büyük ihtimalle şu anda bu sahnede başka biri olacaktı La La Land filmindeki rolüyle. Tüm desteği için kendisine teşekkür ediyorum.” Daha sonra da kansere karşı verdiği savaşa yenik düşen ve geçtiğimiz aylarda hayata veda eden Juan Carlos Mendez’i selamlarını iletip kızları Esmeralda ve Amada’ya öpücükler gönderdi. Bu hareketiyle hepimizin gözlerinde yaş ve yüzünde bir gülümseme bıraktı.