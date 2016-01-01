ÜNLÜLERİN İLHAM VEREN KIŞ STİLİ

ÜNLÜLER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Modaya ilgisi olan herkesin sosyal medyada sıkı takibe aldığı ünlülerin, kış stilleri kurcaladık!

Her sabah gardırobun önünde dakikalarca beklemek, hatta sırf bu yüzden işe ya da okula geç kalmak size de yabancı gelmiyor değil mi? O halde gelin, kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği şu günlerde, tüm kadınların ortak problemi olan “sıcak ama şık görünme” telaşına biraz ışık tutalım!

Soğuk havaların etkisiyle, çok istemesek de kat kat giyiniyoruz. Bu uğraş bazen hoş sonuçlar doğursa da çoğu zaman moda dışı görünmemize sebep oluyor. Kış aylarında sokaklarda yaşanan şıklık yarışında geri planda kalanlardan olmak istemiyorsanız, sizin için hazırladığımız galerimize göz atmanızı öneriyoruz. Çünkü ALL ekibi olarak, Şeyma Subaşı’dan Bella Hadid’e, Kaia Gerber’den Miroslava Duma’ya kadar sokak modasına yön verdiğine inandığımız, stil sahibi ünlü isimleri yakın markajımıza aldık ve en şık kış kombinlerini derledik.

Miroslava Duma

Olivia Palermo

Elena Perminova

Alexa Chung

Blake Lively

Chiara Ferragni

Kaia Gerber

Grace Elizabeth

Bella Hadid

Şeyma Subaşı

Kendall Jenner

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