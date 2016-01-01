ÜNLÜLER Ezgi Şuekinci
ÜNLÜ ÇİFTLERİN ÜNLÜ STİLLERİ
Ünlü çiftlerin göz dolduran uyumu!
Aslında birbirini seven iki insan için her gün Sevgililer Günü olmalı diye düşünüyoruz ancak aşkların pekiştirildiği, sevginin dillendirildiği bu özel günü de göz ardı edemeyiz. Heyecanlı ve tatlı bir telaşla Sevgililer Günü için geri sayım devam ederken, biz de boş durmadık ve zamanla birbirine benzeyen ünlü çiftlerin stillerini yakın markaja aldık! İşte birbirleriyle uyumları gözlerden kaçmayan ünlü çiftlerin ünlü sokak stilleri!
Beyonce & Jay-Z
Blake Lively & Ryan Reynold
Jessica Biel & Justin Timberlake
Eva Mendes & Ryan Gosling
Kim Kardashian & Kanye West
Sophie Turner & Joe Jonas
Gigi Hadid & Zayn Malik
Rose Leslie & Kit Harington
Adriana Lima & Metin Hara
Fahriye Evcen & Burak Özçivit
Neslihan Atagül & Kadir Doğulu
Serenay Sarıkaya & Kerem Bürsin
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ