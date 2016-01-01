ÜNLÜ ÇİFTLERİN ÜNLÜ STİLLERİ

ÜNLÜLER 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü çiftlerin göz dolduran uyumu!

Aslında birbirini seven iki insan için her gün Sevgililer Günü olmalı diye düşünüyoruz ancak aşkların pekiştirildiği, sevginin dillendirildiği bu özel günü de göz ardı edemeyiz. Heyecanlı ve tatlı bir telaşla Sevgililer Günü için geri sayım devam ederken, biz de boş durmadık ve zamanla birbirine benzeyen ünlü çiftlerin stillerini yakın markaja aldık! İşte birbirleriyle uyumları gözlerden kaçmayan ünlü çiftlerin ünlü sokak stilleri!

Beyonce & Jay-Z

Blake Lively & Ryan Reynold

Jessica Biel & Justin Timberlake

Eva Mendes & Ryan Gosling

Kim Kardashian & Kanye West

Sophie Turner & Joe Jonas

Gigi Hadid & Zayn Malik

Rose Leslie & Kit Harington

Adriana Lima & Metin Hara

Fahriye Evcen & Burak Özçivit

Neslihan Atagül & Kadir Doğulu

Serenay Sarıkaya & Kerem Bürsin

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