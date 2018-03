TWITTER’IN SES GETİREN 8 KADINI

ÜNLÜLER 2 saat önce allmagazine

Aktif olarak azımsanmayacak derecede Türk kullanıcıya sahip Twitter'dan sizlere mesaj var!

Twitter Türkiye’nin Orijinal içeriklerinden biriyle daha karşınızdayız. ALL ailesi olarak dijital dünyanın gücüyle savrulmayıp, nimetlerinden yararlanmayı amaç edindik. Dijital dünyanın en büyük platformlarından biri olan Twitter, #ALLlovesWomen haftası vesilesiyle, Twitter’dan sizlere mesaj var…

Kadınlar şüphesiz günlük yaşamın kahramanları…Zor şartlarda eşitlik için savaşıyorlar, haksızlıklara karşı seslerini yükseltiyorlar ve heyecanla bize esin kaynağı oluyorlar. 8 Mart’ta gerçekleşen Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için bir harekete geçme çağrısı olarak yaklaşıyor. Twitter ise dünyadan her kesimin sesini en kolay duyurabildiği platformlardan biri olarak, belki de en çok kadınlara hitap ediyor. Tüm kadınların kendini ifade edebildiği ve diğer tüm kadınlarla çok kolay şekilde iletişime geçtiği Twitter’da kendi alanında birbirinden başarılı ilham veren kadınlar var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken biz de takip edebileceğiniz ve takip ederken de çok şey öğrenebileceğiniz “ilham veren kadınları” sizin için derledik.

Ayşe Arman @ArmanAyse

Ayşe Arman hepinizin bildiği üzere özellikle toplumsal sorunlara dikkat çeken etkileyici röportajlarıyla öne çıkan bir gazeteci. Son yıllarda ise ağırlıklı olarak kadınların sorunlarına parmak basıyor ve hepimizin bam teline dokunacak sıra dışı söyleşiler gerçekleştiriyor. Türkiye’de kadınlara ve kadın haklarına dikkat çeken Ayşe Arman’ın Twitter’da yazdıkları da ayrıca ses getiriyor.

Sanem Oktar @sanemoktar

Sanem Oktar KAGİDER (Kadın Girişimcileri Derneği) Başkanı olarak Türkiye’de kadınların kendi ayakları üzerinde durması konusunda oldukça önemli söylemleri olan bir isim. Kadınların kendi girişimleriyle kendi bağımsızlıklarını yaratması konusunda onları motive eden Sanem Oktar güncel konulardan gerçek zamanlı haberdar olmak için Twitter’ı takip ediyor. Oktar, Twitter’dan dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olayı ayrıntıları ile rahatlıkla öğrenebildiğini söylüyor.

Ayşe Kulin @benaysekulin

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Ayşe Kulin, Twitter’da yaklaşık 8 bin takipçisini gündem ve edebi konular hakkında bilgilendiriyor. Özellikle insan ve hayvan hakları konusunda paylaşımlarda bulunan Kulin, kız çocuklarını ve kadınları motive eden ve özellikle hayat hakkında yaptığı tespitlerle öne çıkıyor.

Canan Dağdeviren @dagdevirencanan

Ünlü fizikçi Canan Dağdeviren, dünya çapında önemli başarılar kazanmış ve Harvard’a adını altın harflerle yazdırmış biri. Başarılarını her geçen gün yeni çalışmalarla taçlandıran bilim insanı Dağdeviren, gerek yaşam hikayesi ve gerek azmiyle kadınların istediği takdirde aşamayacağı hiçbir zorluğun olmadığını bizlere ispat ediyor. Twitter’da oldukça aktif olan Dağdeviren, bilim alanındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşırken özellikle kadınlara ilham veriyor.

Berrak Tüzünataç @berraktzntc

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç Twitter’ı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Hayvan hakları, doğa ve özellikle de kadın hakları konusuna oldukça duyarlı olan Tüzünataç, 327 bin takipçisini bu konularda yaptığı paylaşımlarla bilgilendiriyor. Çok özel insan hikayeleri de paylaşan Tüzünataç, kadınları ilgilendiren güncel bilgiler de veriyor.

Çağla Büyükakçay @CaglaBuyukakcay

Ülkemizden çıkmış Grand Slam turnuvalarında tek kadınlarda ön eleme turlarında oynayan ve turu geçen ilk Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, 50 binden fazla takipçisine başarılarını an be an aktarırken özellikle de kadınlardan büyük takdir topluyor. Büyükakçay genç yaşında edindiği gurur verici başarılarla kadınlara “Siz de yapabilirsiniz” mesajı veriyor.

Pınar Abay @pinarabay

Bir bankanın genel müdür koltuğuna çok genç yaşta oturan Pınar Abay, Twitter’da oldukça aktif olmakla birlikte kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla çok özel mesajlar veriyor takipçilerine. Yaklaşık 14 bin takipçisi bulunan Abay, “Her hayat bir kadının içinde başlar” mesajından yola çıkarak kadınlara özellikle çalışma hayatındaki kadınlara eşsiz tavsiyelerde bulunuyor ve başarı için onları motive ediyor.

Deniz Ülke Arıboğan @DenizUlke

Ülkemizin en önemli akademisyenlerinden Deniz Ülke Arıboğan, 466 bin takipçisini hemen her konuda bilgilendiriyor Twitter üzerinden. Gerek ülke gündemine özel paylaşımları gerek kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Arıboğan, kadınlarla ilgili haksızlıkla dikkat çekmeyi ihmal etmiyor.