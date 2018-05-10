TOPÇU ÜNLÜLER

ÜNLÜLER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, futbol aşığı ünlülere göz atmaya ne dersiniz?

Her dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, futbolu takip eden ya da etmeyen herkesi bir araya getirmeyi başarıyor. Bir ay boyunca birbirinden heyecanlı maçlar oynanıyor, birçok gösteri yapılıyor, statlar adeta karnaval yerine dönüyor. Tüm dünyayı hakimiyeti altına alan bu heyecan elbette yalnızca profesyonel futbolcular için geçerliolmuyor. Evrensel bir dile sahip olan futbolu modeller, müzisyenler, politikacılar ve oyuncular da çok seviyor. O halde gelin Prens Harry’den Justin Bieber’a, Shakira’dan Selena Gomez’e kadar ünlü yıldızların topla buluştukları anlardan derlediğimiz galerimize hep birlikte göz atalım.

Cara Delevingne, 2013

Niall Horan ve Harry Styles, 2013

Barack Obama, 2013

Shakira, 2010

Selena Gomez, 2008

Heidi Klum, 2005

Jaden Smith, 2013

Charlize Theron, 2009

Prince William, 2017

Joel Madden, 2014

Will Ferrell, 2009

James McAvoy, 2014

Prince Harry, 2015

Kate Middleton, 2016

Drake, 2017

Justin Bieber, 2018

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