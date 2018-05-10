TOPÇU ÜNLÜLER

ÜNLÜLER Ezgi Şuekinci
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Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, futbol aşığı ünlülere göz atmaya ne dersiniz?
Her dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, futbolu takip eden ya da etmeyen herkesi bir araya getirmeyi başarıyor. Bir ay boyunca birbirinden heyecanlı maçlar oynanıyor, birçok gösteri yapılıyor, statlar adeta karnaval yerine dönüyor. Tüm dünyayı hakimiyeti altına alan bu heyecan elbette yalnızca profesyonel futbolcular için geçerliolmuyor. Evrensel bir dile sahip olan futbolu modeller, müzisyenler, politikacılar ve oyuncular da çok seviyor. O halde gelin Prens Harry’den Justin Bieber’a, Shakira’dan Selena Gomez’e kadar ünlü yıldızların topla buluştukları anlardan derlediğimiz galerimize hep birlikte göz atalım.
Cara Delevingne, 2013
Niall Horan ve Harry Styles, 2013
Barack Obama, 2013
Shakira, 2010
Selena Gomez, 2008
Heidi Klum, 2005
Jaden Smith, 2013
Charlize Theron, 2009
Prince William, 2017
Joel Madden, 2014
Will Ferrell, 2009
James McAvoy, 2014
Prince Harry, 2015
Kate Middleton, 2016
Drake, 2017
Justin Bieber, 2018
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