ÜNLÜLER Yunus Başaran
TOLGA SARITAŞ’LI PEPSI MAX
Son dönemin yükselen ismi Tolga Sarıtaş'lı Pepsi Max reklamından ilk görseller...
Pepsi Max’ın yeni marka yüzü olan Tolga Sarıtaş, birlikteliğin yeni reklam filminde “Senin tercihin, Pepsi Max” diyerek, “Maksimum tat, sıfır kalori” mesajını veriyor. Çok yakında izleyicilerle buluşacak olan reklam filminde Barış Manço’nun efsane şarkısı “Dönence”yi seslendiren yakışıklı oyuncu, “Simsiyah gecenin koynundayım” kısmını da kendine has tarzıyla yorumlayarak hafızalara kazınmayı planlıyor. Reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Turkcell – 3,5 Spartans, Eti Alaska Frigo – Trailer reklam filmleriyle hafızalara kazınmış İlkay Kopan oturuyor.
YAZI YUNUS BAŞARAN