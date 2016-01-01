TARZIYLA KISKANDIRAN 9 ÜNLÜ KARDEŞ

ÜNLÜLER 1 gün önce

Hangimiz ablasının ya da abisinin hünerleriyle övünmedik. Peki ya onlar napıyorlardır?

Ablasının ya da abisinin ünüyle parlamış ya da tamamen tesadüfen göz önüne çıkmış olan, şıklıklarıyla adından söz ettiren, ağızları açık bırakacak derecede tarz sahibi stilleriyle, moda ve sanat dünyasının şık kardeşlerini sıraladık.

HADID KARDEŞLER

Bella ve Gigi Hadid kardeşler bu listede olmasaydı şaşardınız. Gigi Hadid’in gölgesinde yok olacağına, aksine kendine has tarzıyla aynı sektörde farklı bir yol izleyen Bella Hadid ikilisi tüm dünyanın gözü önünde bir hayat yaşıyor.

OLSEN KARDEŞLER

Mary-Kate ve Ashley Olsen ne kadar şıksa Elizabeth Olsen’da bir o kadar tarz. Üçü bir arada olunca gözleriniz kamaşmıyor mu?

DAKOTA JOHNSON VE KARDEŞLERİ

Pek sevdiğimiz mütevazi yıldızımızın üvey annesinden olan Grace Johnson ve üvey babasından olan Stella Banderas adında iki kardeşi var. ve kardeşlerinin güzelliği Dakota Johnson’ı kıskandıracak türden.

BECKHAM AİLESİ

Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper Beckham, hem yakışıklı olup hem bu yaşta bu kadar tarz sahibi olmalarının ardındaki isim David Beckham değil tabiki. Son yıllardaki birbiri ardına çıkan moda haberleriyle Victoria Beckham’ın çocukları olmak bunu gerektiriyor sanırım.

DELEVINGNE KARDEŞLER

Cara Delevingne’in son dönemde çıkardığı filmler ile moda kariyerine ara vermiş gibi algılansa da durum pek öyle değil. Kardeşi, 1986 doğumlu Poppy Delevingne de ablasıyla aynı kariyeri çiziyor. O henüz sinemaya sıçramış olmasa da ünlü markalar arkasından koşuyor.

FANNING KARDEŞLER

Hangi Fanning kardeşi ilk söyleyip diğeri şöyleydi desek bilemiyoruz. Aralarında 4 yaş olsa da her daim birlikte olmaları sanki aynı anda ünlü olmuşlar izlenimi veriyor. Dakota Fanning, Dünyalar Savaşı filmiyle akıllara kazınmıştı. I am Sam isimli filmde de yer alan Dakota’nın kardeşi Elle Fanning, Dakota’nın canlandırdığı karakterin 2 yaşındaki haline hayat vermişti.

HEMSWORTH BROS

Avustralyalı kardeşlerin üçü de aktör ve üçü de yakışıklı. En büyükleri Luke Hemsworth, 36 yaşında, en son Westworld isimli televizyon yapımındaydı. Chris Hemsworth, 33 yaşında, nam-ı diğer Thor. Ve en küçükleri Liam Hemsworth, 27 yaşında ve Açlık Oyunları, Paranoya, Kurtuluş Günü 2 ve Miley Cyrus ile Son Şarkı gibi kilit yapımlarla adını duyurdu.

KNOWLES GÜZELLERİ

Beyoncé’den bahsedeceğimizi biliyordunuz tabiki. Kardeşi Solange ile olan ilişkileri hepimizi imrendirecek cinsten. Solange Knowles ise son yıllarda bir moda ikonu haline gelerek, müzik kariyerinin ortasında olduğunu unutturdu.

JENNER KARDEŞLER

Kylie Jenner ve Kendall Jenner kardeşlerin soy ağacı bildiğiniz üzere Kardashian ailesine dayanıyor. Hal böyle olunca, şan, şöhret ve başarıdan onlar da nasiplerini aldılar. Kendall Jenner, ailenin supermodeli, Kylie ise kendi kozmetik markasının başına geçmiş bir patron.

YAZI YUNUS BAŞARAN