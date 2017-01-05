TARZINI KONUŞTURAN ANNE VE KIZLARI

ÜNLÜLER 6 saat önce

Yıldzlarr dünyasında güzellikleri ve şıklıklarıyla birbirlerinden rol çalan anne ve kızları...

Her konuda olduğu gibi moda konusunda da annelerimiz ilk rol modellerimiz olmuştur. Zevklerimiz zamanla değişse de, mutlaka onlardan aldığımız tüyoları hayatımızda kullanmaya devam ediyoruz. Bizlerde olduğu gibi ünlüler dünyasında da durum aynı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran, modaya uygunluklarıyla tarz olmayı her daim başaran, ünlü anne ve kızları mercek altında.

Cindy Crawford ile Kaia Gerber

Demi Moore ile Rumer Willis

Goldie Hawn ile Kate Hudson

Jerry Hall ile Georgia May Jagger

Kim Kardashian ile North West

Lisa Bonet ile Zoë Kravitz

Melanie Griffith ile Dakota Johnson

Yolanda Foster, Gigi Hadid ile Bella Hadid

Victoria Beckham ile Harper Beckham

Beyoncé ile Blue Ivy Carter

Robin Wright ile Dylan Penn

Willow Smith ile Jada Pinkett Smith

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE