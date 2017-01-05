ÜNLÜLER
TARZINI KONUŞTURAN ANNE VE KIZLARI
Yıldzlarr dünyasında güzellikleri ve şıklıklarıyla birbirlerinden rol çalan anne ve kızları...
Her konuda olduğu gibi moda konusunda da annelerimiz ilk rol modellerimiz olmuştur. Zevklerimiz zamanla değişse de, mutlaka onlardan aldığımız tüyoları hayatımızda kullanmaya devam ediyoruz. Bizlerde olduğu gibi ünlüler dünyasında da durum aynı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran, modaya uygunluklarıyla tarz olmayı her daim başaran, ünlü anne ve kızları mercek altında.
Cindy Crawford ile Kaia Gerber
Demi Moore ile Rumer Willis
Goldie Hawn ile Kate Hudson
Jerry Hall ile Georgia May Jagger
Kim Kardashian ile North West
Lisa Bonet ile Zoë Kravitz
Melanie Griffith ile Dakota Johnson
Yolanda Foster, Gigi Hadid ile Bella Hadid
Victoria Beckham ile Harper Beckham
Beyoncé ile Blue Ivy Carter
Robin Wright ile Dylan Penn
Willow Smith ile Jada Pinkett Smith
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE