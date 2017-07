SOPHIE TURNER’IN STİL YOLCULUĞU

ÜNLÜLER 9 saat önce

Güzel oyuncu Sophie Turner, stil ikonu olma yolunda ileriliyor.

Game of Thrones dizisinin güzel yıldızı Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde ünlü saç bakım markası Wella’nın yüzü olmuştu. Sevgilisi Joe Jonas ile adını sıkça söz ettiren Sophie Turner’ı biz hep siyah pelerinler ve kürkler içinde görmeye alışık olduğumuz için kırmızı halı görünümlerine hayran kalıyoruz. Zarif tarzıyla kırmızı halıda boy gösterdiği gibi, moda etkinliklerinde de farklı tarzıyla ön plana çıkıyor. Louis Vuitton ailesinin bir parçası olan güzel oyuncu çoğu etkinlikte de markadan giyiniyor. 21 yaşındaki oyuncu verdiği bir demeçte “Her şeyi denemek ve her tada bakmak istiyorum, eğer bu stil sahibi olmamaksa evet bir stilim yok.” demişti. Bizce kendine has bir stil oluşturan Sophie Turner’ı moda dünyasında daha çok göreceğiz gibi duruyor.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ