SIRADIŞI MODEL ADWOA ABOAH’IN BİLİNMEYENLERİ

ÜNLÜLER 2 gün önce

Her defilede, egzotik güzelliği ile karşımıza çıkan Adwoa Aboah’yı tanıyalım.

Gana asıllı İngiliz model, kısacık kahverengi saçları, çilli yüzü ile diğer meslektaşlarından hemen ayrılıyor. Aboah, bu yıl tam 7 markanın reklam kampanyası yüzü oldu. Defileden defileye koşan 25 yaşındaki güzel, uzun vadeli bir kariyer olarak görmediği modelliğe bağımsız olmak ve kendi ayakları üzerinde durmak için başladı. Kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan modelin bilinmeyen yönlerini yakından inceleyelim.

Modaya yabancı değil

Ünlü model; Katie Grand, Juergen Teller gibi kişileri temsil eden, prestijli moda ajansı CLM’in kurucusu Camilla Lowthe’ın kızı. Küçük kızkardeşi, Kesewa Aboah da bir model ve 2010 yılında H&M için ilk kampanyasında, Adwoa’nın yanında rol aldı.

Bir modelden daha fazlası

Brunel Üniversite’sinde oyunculuk eğitimi alan Aboah, Sundance ödüllü “to.get.her” filminde başroldeydi. Modellik kariyerine başlamadan önce ünlü makyaj artisti Pat McGrath ve Céline’in kreatif direktörü Phoebe Philo’nun asistanlığını yaptı.

Geçmiş geride kaldı

14 yaşından beri depresyon ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden genç model, 2015 yılında intihar girişiminde bulundu. Londra’da bir klinikte aşırı doz yüzünden 4 gün komada yatan model, o günlerin geride kaldığını annesiyle beraber çektiği videoda anlattı.

Konuşmamız Lazım!

Feminist Adwoa Aboah, Instagram’da kurduğu kadınların günümüz toplumunda yüz yüze kaldığı konular üzerine konuşmaya davet eden “Gurls Talk” adında ki platformun kurucusu.

Yakın dostuda onun kadar çılgın

En yakın arkadaşı, eski model yeni oyuncu İngiliz Cara Delevingne’dan başkası değil. 9 yıllık arkadaşlıklarını kalp şeklinde eşleşen dövmeleriyle ödüllendirdiler.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ