SEZONUN IT GIRL’Ü KAIA GERBER!

ÜNLÜLER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Kendall, Gigi, Bella ve şimdi de Kaia! Süpermodel Cindy Crawford’un genç kızı kendi modellik kariyerini yaratıyor...

Tüm moda yorumcularının hemfikir olduğu bir konu var ki o da her sezonun belirli bir modele ait olduğu. Gigi ve Bella Hadid, öncesinde Kendall Jenner, geçtiğimiz sezonların runway hakimleriydi. Çok sayıda yüksek profilli tasarımcı, bu modeller sayesinde podyumların tozunu attırdı. Şimdi sırada yeni bir model var; Kaia Gerber! Cindy Crawford’un 16 yaşındaki kızı, annesinin izinden yürümeye çoktan başladı bile. Kendi modellik kariyeri için basamakları birer birer tırmanan Keia, Instagram feed’lerimizi de ele geçirdi.

İlk kez geçtiğimiz haftalarda New York’ta gerçekleşen Calvin Klein İlkbahar / Yaz 2018 şovunda yer alan Gerber, daha sonra Coach, Fenty x Puma, Marc Jacobs ve Alexander Wang için de yürüdü. Henüz 10 yaşındayken Young Versace’nin yüzü seçilen yeni it girl Kaia Gerber’in, Marc Jacobs, Miu Miu ve Chrome Hearts ile kampanya çalışmaları sürüyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ