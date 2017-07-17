BEKARLIĞA VEDA

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Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedası, yakıştıramadıklarımız ve #BFF alarmı!

Bu hafta sonu kim olduğunu bilmiyorsanız bile timeline’ınız, Şeyma Subaşı’nın Mikanos’taki bekarlığa veda postlarından birine denk gelmiştir. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle Şeyma Subaşı ve arkadaşları çok eğlendiler. Subaşı bütün davetlilerin organizasyonuyla tek tek ilgilenirken, neredeyse herkes de onun bekarlığa vedasıyla ilgilendi ve eleştirdi.

Yine çok eğlenmesiydi söz konusu. Acılara, ayrılıklara, hayat derslerine bağımlı bir toplum olduğumuz için Şeyma Subaşı’nın kendi kendine eğlenmesi insanlara batıyor. Eleştiri bizim için yapıcı olmak demek değil. Bu yolla küçük görme gibi bir hobi söz konusu olduğu için de bundan vazgeçemiyoruz. Bu yüzden çoğunluğumuz ilgi çekici şeylere, farklı olan şeylere karşı yıkıcı.

Aslında tatmin edici olan kendi halinde eğlenen Şeyma Subaşı’na laf söylemek ve bundan haz almak. Yoksa neden peşinde olsun ki insanlar? Neden unfollow etmiyorlar yani. Hadi unfollow edemeyeceğiniz biriyle bunun başınıza geldiğini düşünelim: Post’larını beğenmediğiniz ama günde 8 paylaşım yapan bir arkadaşınız olsa, söylersiniz “Ben şurasını beğenmiyorum,” diye. O bile ne kadar yakın arkadaşınız olursa olsun, “Sana ne?” der. Evet Şeyma Subaşı’nın bazı şeyleri çok fantastik. Mesela günde nasıl 3 ülke gezdiğini düşünüyorsunuz. Siz uyumadan önce koparken, sabah 10 tane daha akşama dair story’lerle karşılaşabilirsiniz. Geceden kalanlar bittiğinde karşınıza Şeyma ve Melisa sohbet ederken çıkabilir. Mantık hatası var gibi görünse de kadın yapabiliyor ve yapıyor. Kendini büyük görme tutkunları da onu topa tutmak hak görüldüğü için bunu yapabiliyorlar. Çünkü insanları açık yerlerinden vurmak çok kolay. Özellikle de kişi saklanmıyorsa.

Konuşmaktan bıkmadığımız bir başka konu da Metin Hara ve Adriana Lima. Tv8’de program mı yapacak, yoksa her şey PR’mı gibi söylentilerin bu kadar hırçın olmasını bir tek Metin Hara’nın normlar dışında bir insan olmasına bağlıyorum. Birçok kişiye rehber olmuş bu isim kalabalıkları hep önüne almış bir şeyler anlatmış. Kendini sürüye dahil gibi gösterip arkasında kolaycıları almamış. Yani bir bakıma “öteki” olmuş. Bu yüzden de Adriana Lima konusunda hedef oluyor. Erkeğimizin gücü taçlanmıyor (!) Eski sevgililerinden bahsetme konusu da onların da Adriana kada güzel olduğunu vurgulamak için değil mi ya? Benim mi kafam kötü düşünmüyor? Ayrıca Instagram’da bütün Hollywood dedikodu hesaplarında Metin Hara var. Hem de Turkish Writer diye!

Son olarak da Yasemin Özilhan’ın Sinem Kobal’la koyduğu post’tan bahsetmek istiyorum. #BFF alarmı diyebilir miyiz? Ben hala Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’i teknelerinde misafir ettikleri o tatilin etkisindeyim. Yasemin Özilhan ve Serenay Sarıkaya ikilisi ihtiyacımız olan bütün tatmini bize verdi. İkisinin beraber takılması kesinlikle #bestfriendsgoal!

YAZI BAĞLAN KESKİN