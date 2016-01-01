ŞEYMA SUBAŞI GRAMMY’DE!

ÜNLÜLER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Göz dolduran performanslar, şıklık yarışları, Şeyma Subaşı ve daha fazlası...

Bu yıl 60. kez düzenlenen Grammy Ödülleri nihayet sahiplerini buldu. Müzik ve şov kokan bu önemli gecede, hafızalardan uzun süre çıkmayacak olaylar da yaşanmadı değil. Üstelik bu kez Grammy gündemimizde Şeyma Subaşı’da var. O halde gelin o gecede neler yaşandı şöyle bir göz atalım!

Hatırlayacağınız gibi Golden Globe ödül töreni, çok konuşulan bir farkındalığa ev sahipliği yapmış ve Hollywood dünyası, cinsel tacizleri ve kadınların film sektöründeki gelir eşitsizliğini protesto etmek amacıyla “Time’s Up” kampanyasını başlatmıştı. Kampanya kapsamında davete siyahlar içinde katılan birçok ünlü, farkındalığın artmasına katkıda bulunmuştu. Böylesine önem arz eden bir konu Grammy ödüllerine de taşındı ve Rihanna’dan Lady Gaga’ya kadar birçok yıldız, geceye beyaz gül ile katıldı.

Ödül törenine damgasını vuran ünlü R&B sanatçısı Bruno Mars’ı ve rap dünyasının sevilen sesi Kendrick Lamar’ı da unutmamak gerek. Çünkü bu iki isim neredeyse ödüllerin hepsini kucakladı. Bruno Mars, aralarında En İyi R&B Albümü, Yılın Şarkısı ve En İyi R&B Performansı da olmak üzere tam 7 ödül kazandı. Lamar ise En İyi Rap Albümü ve En İyi Müzik Videosu gibi dallarda 5 ayrı ödüle layık görüldü.

Grammy Ödülleri her seferinde sahne şovlarıyla da konuşulmayı başarıyor. Yine beklenen oldu ve gece şahane görsel şovlara sahne oldu. Rihanna, Lady Gaga, Bruno Mars, Lamar ve geçtiğimiz yıl müzik yapımcısı tarafından 17 yaşından beri cinsel tacize uğradığını ve zorla uyuşturucuya alıştırıldığını itiraf eden Kesha, performanslarıyla ve şıklıklarıyla göz doldurdu.

Şıklık demişken, elbette gecede şıklık yarışı da doruklarda yaşandı. Ünlü isimler, yine ünlü tasarımcıların ve markaların özenle hazırlanmış tasarımlarını üzerinde taşıdı. Bu görkemli törene, sosyal medyanın yakından takip ettiği Şeyma Subaşı ve eşi Acun Ilıcalı da CBS davetlisi olarak katıldı. Giydiği 21 bin 330 TL değerindeki Emilio Pucci imzalı elbisesi ile kırmızı halıda yürüyen Şeyma Subaşı’nın, 1600 TL’lik Elisabetta Franchi marka tüylü ayakkabıları da gözlerden kaçmadı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı ikilisi töreni 5. sıradan izledi.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ