TEEN STAR ALİNA BOZ

RÖPORTAJ 9 saat önce Bağlan Keskin

Alina Boz daha 19 yaşında. Ona bakınca önünde ne kadar uzun bir yol olduğunu ve bu süre boyunca nasıl ışıldayacağını görebiliyorsunuz.

Bölük nasıl bir film? Diğer asker filmlerinden farkı ne?

Bölük, bir asker işinin yanı sıra farklı kültürleri, farklı hayatları olan insanların bir araya gelme hikayesi. Ayrıca yönetmenimiz ve senaristimiz Aytaç Ağırlar’ın kendi yaşadığı gerçek askerlik anısından uyarlama. Acemilik dönemini bitirip, bölükte tanışan, farklı hikayeleri olan gençlerin hikayesi. Yani asker filmi diyerek sadece savaş görmeyi beklemeyin. Duygu dolu bir film Bölük. Aşk, dostluk, komedi ve dram bir arada.

Orada bizi nasıl bir Alina bekliyor? Karakterini oynarken en çok hangi kısmı seni heyecanlandırdı?

Eylül adında viyolonsel çalan bir konservatuar öğrencisini canlandırıyorum. Erkek arkadaşı Erdal ile kavgalarından sonra, Erdal’ın asker kaçağı olduğu anlaşılıyor ve Eylül ile bir araya gelemeden apar topar askere gidiyor. Eylül de her şeye rağmen hep Erdal’ı bekliyor. Tabii, Eylül’ün viyolonsel çalması beni çok heyecanlandırdı. Yaklaşık iki hafta bu enstrümanı tanımak için ders aldım.

Çok gençsin ama uzun zamandır bu işi yapıyorsun. Yaşıtlarından farklı bir karakter gelişimin oldu mu?

Çok genç yaşta profesyonel hayata girmek tabii ki yaşıtlarımdan farklı kıldı beni. Karar verme yetim, disiplin ve sorumluluk anlayışım çok hızlı gelişti mesela. Ayrıca birlikte çalıştığım, tanıştığım tecrübeli insanlardan da çok şey öğrendim; disiplin, iş ahlakı ve hayat tavsiyeleri verdiler bana.

Alina evde, ailesinde nasıl bir kızdır?

Alina evde üşengeç bir kız olsa gerek. Dışarıdayken ne kadar aktif, planlı ve hızlıysam, evde tam tersi. Gerçi evde de çok vakit geçirebildiğim söylenemez. İşler güçler, çekimler, görüşmeler, spor; tüm bu koşuşturma bitip de eve geldiğimde bütün gün yatıyorum genelde.

Kendi ayakların üzerinde durmak nasıl bir tatmin? Özellikle senin yaşında.

Her insanın kendi ayakları üstünde durması gereken zaman gelir. Kimine erken, kimine daha geç. Kendi ayaklarımın üstünde durmak beni erken olgunlaştırdı. Daha

mantıklı düşünmemi ve daha sağlam adımlarlar atmayı öğrenmemi sağladı.

Gelecek senin için kocaman bir alan, neler planlıyorsun?

İleriye yönelik çok plan kuran bir insan değilim. Hayat bu, bize ne sunacağı hiç belli olmaz. Şu sıralar tiyatroya ağırlık vermek hedefim. Kendimi beslemenin yollarını arıyorum. Yurtdışında tiyatro ya da oyunculuk eğitimi almak istiyorum. Yakın zamandaki hayallerimden biri de bir Rus filminde yer almak. Ama tabii ki şimdilik sadece bir hayal. Kariyer planım, mutlu olduğum yönde, kendimi en mutlu edecek şekilde ilerlemek.

RÖPORTAJ: BAĞLAN KESKİN

FOTOĞRAF: TUĞBERK ACAR

MODA EDİTÖRÜ: CEREN ÇETİNOĞLU

SAÇ: MUSTAFA AKGÜL/ÖMER TİRYAKİ STUDIO

MAKYAJ: SERKAN PARMAKSIZOĞLU