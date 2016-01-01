DEMET ÖZDEMİR’İN ÇİKOLATA SEVDASI

RÖPORTAJ 2 saat önce Bağlan Keskin

Herhalde romantik komedinin kraliçesi desek kimden bahsettiğimizi anlarsınız.

Garnier ile işbirliğinizi anlatır mısın?

Garnier, saf ve doğal güzelliği ön plana çıkaran, her bir ürünü ile de gerçek güzelliğin duru görünüm olduğunu vurgulayan bir marka. Benim güzellik anlayışım da bu doğrultuda Garnier ile birebir uyuşuyor. Garnier’in genç ruhuyla enerjimiz birbirini çok güzel bir şekilde tamamladı. Bu nedenle Garnier’in güzellik elçisi olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Oldukça güzel bir enerji ile başlayan işbirliğimiz farklı projelerle

devam ediyor.

Markanın güzellik elçisi olarak Garnier kızını nasıl tarif edersin?

Garnier, doğal ve kendiyle barışık bir görünümün önemini vurguluyor. Garnier kızının genç, dinamik ve eğlenceli bir yapısı var. Ben de abartılı bir görünüm yerine doğal ve sade bir görünümün daha çarpıcı ve etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Garnier’i kendime oldukça yakın buluyor ve doğal güzelliği vurgulayan ürünlerini Türkiye pazarına girdiği ilk günden beri severek kullanıyorum.

Bir cilt bakımı markasının güzellik elçisi olarak bize biraz cilt bakım trendlerinden bahseder misin?

Bence bu senenin yükselen trendi maskeler! Sosyal medyada binbir çeşit maskenin her gün paylaşıldığını görüyoruz. Bu maskeler arasında benim favorim ise kağıt maskeler! Cilt bakımında yeni bir çağ başladı gibi. Çünkü hem cilde tam bir nem bombası gibi ihtiyacı olan nemi veriyorlar, hem de çok eğlenceliler. Benim favorim tabii ki Garnier Nem Bombası Kağıt Maske ailesi. Cildimin ihtiyacına göre canlandırıcı ya da ferahlatıcı olanlarını tercih ediyordum, şimdi ise bu kadar yoğun çalışırken en ihtiyacım olan lanse oldu: Papatya Özlü Dinlendirici Kağıt Maske! En sevdiğim çiçek şimdi de cildimin gerginliğini alıp, dinlendiriyor.

Çantanın olmazsa olmazları neler?

Ben her zaman için doğal görünümden yanayım. Sette de çok fazla makyaj uygulaması yapıldığı için özel hayatımda daha doğal görünmeyi tercih ediyorum. Hızlı uygulanabilen, hem pratik hem de cildimde kusursuz güzelliği hissettiren ürünler benim favorilerim. Çantamın olmazsa olmazı ise Garnier BB Krem. Gerçekten anında güzellik sunuyor ve hayatımı kurtarıyor. Hem nemlendirme hem de cilt tonunu eşitlemek

için vazgeçilmezim.

Sinema tecrübesi bir oyuncuya neler katar? Senin en çok öğrendiğin şey ne oldu?

Sinema, bence seyirciyle en özgürce buluşabilinen alan. Karaktere rahat bir sürede hazırlanıp, kafanızda oluşabilecek sorulara rahatça vakit ayırabiliyorsunuz. Bu da çekim esnasında kafanızda soru işareti bırakmamak demek oluyor. Aysel karakteri için elimden geldiğince, rahat sürede çalışabildim.

Bu sebeple çok içime sindi.

Uzun zamandır ekrandasın. Bu galiba ilk aran olacak. Neler yapacaksın bu süreçte?

Evet, No.309 dizisi tahminimden uzun sürdü. Aslında yorucu bir süreçti ama sevdiğin bir proje olunca keyifli hale geliyor. Çekimler bittikten sonra, öncelikle filmin tadını çıkaracağım. Sonrasında biraz tatil, biraz resim, bolca kitap okumak gibi planlarım var.

Türkiye’de romantik komedinin kraliçesi sayılırsın. Bu yönde mi devam etmek istiyorsun? Seni dramda da izledik. O alana geri dönecek misin?

Teşekkür ederim. Bana göre romantik komedi, oynaması çok keyifli bir tür. Ama sanırım artık farklı karakterleri oynamanın vakti geldi. Seyircinin beni bambaşka bir rolde görmesini istiyorum. Bundan sonraki projelerimi bu yönde değerlendireceğim.

Sosyal medyada çok konuşulan bir isimsin. Seni çok seviyorlar. Bu etkileşim nasıl oluştu?

Bu etkileşim ilk dizi ile beraber başladı ve ilk zamanlar şaka gibiydi. Gerçekten çok şaşırmıştım. Rol aldığım diziler devam ettikçe, yaş kitlem genişlemeye ve çoğalmaya başladı. Bence en önemli şey doğru enerji ve samimiyet. Pozitif halimi çok yansıttığımı düşünüyorum. Onlar da buna karşılık veriyorlar.

Sosyal medyadaki hater’lar hakkında ne düşünüyorsun?

Aslında söylenecek çok şey var. Kendimizden ne ara uzaklaştık, ne ara bu kadar sevgisiz olduk diye düşünmeden edemiyorum. Benim onlara cevabım belli: Gülümsemek.

Aşık olmak sende nasıl duyguları bir araya getiriyor?

Adeta bir kelebek etkisi. Heyecan verici ve milyonlarca çikolata yemişsin hissi!