RiRi 30 OLDU!

ÜNLÜLER 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Moda ikonu RiRi’nin, samimiyet dolu doğum günü partisine konuk olun!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna birkaç gün önce, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte 30. yaş gününü kutladı. Gerçek bir

moda simgesi olan RiRi, bu özel günü de ıskalamadı ve yine bildiğini okudu. Saint Laurent marka kabarık bir elbise giyinen Rihanna, doğum günü kızı stilini elbisesi kadar iddialı aksesuarlarıyla destekledi. Omuzlarına düşürdüğü saçları ise özel kostümü ile uyum içerisindeydi.

Rihanna’nın samimi partisi Manhattan’da gerçekleşti. Partiye Leonardo DiCaprio, Paris Hilton ve erkek arkadaşı Chris Zylka’ya kadar pek çok ünlü isim katıldı. Gecede Rihanna kadar dikkat çeken bir kişi daha vardı; annesi Monica Braithwaite! Beyaz, halter model bir elbise tercih eden Monica’nin mücevherleri de hayli dikkat çekiyordu.

RiRi partinin hemen ertesi günü sosyal medya hesabını fotoğraflara boğdu. Fotoğraflardan birinin altına “30’lu yaşlar en sevdiğim dönem” yazmayı da ihmal etmedi.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ