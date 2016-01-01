RIHANNA HAYRANLIĞIMIZ DEPREŞTİ

ÜNLÜLER 16 saat önce

Dj Khaled’in yeni çıkan albümünden Rihanna ve Bryson Tiller’in vokal olduğu Wild Thoughts’un klibi geçen günlerde yayınlandı.

Şarkının klibi, ritminden çok daha fazla konuşuluyor şu günlerde. Yaza girerken hepimizin içini kıpır kıpır eden bir şarkı olsa da, gözlerimizi Rihanna’dan alamıyoruz. Kıyafetleri, takıları, dansları ile Rihanna yine ilgi odağı olmayı başarıyor.

Şeffaf omuzları açık bluzu, Balenciaga çiçek desenli pantolonu ve kıyafetini tamamladığı aksesuarlarıyla kendine özgü tarzını yansıtan Rihanna, klipte bu kıyafetin dışında bir de Alberta Ferretti’den turkuaz rengi bir elbise ve Poison Ivy sandaletleri ile karşımıza çıkıyor. Bir tek kıyafetleri değil saçı, makyajı ve takılarıyla video klibin tropikal havasına öyle güzel uyum sağlamış ki kendisine bir kez daha hayran olduk.



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