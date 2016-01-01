PRENSESLİĞE GİDEN YOL

ÜNLÜLER 8 saat önce Dilruba Karaköse

Oyuncu Meghan Markle, prenseslik yolunda ilk adımını Prens Harry ile nişanlanarak attı.

İngiliz Kraliyet Ailesi şu günlerde oldukça meşgul ve neredeyse hergün gündemin başlığını oluşturuyor. Sebep ise tabii ki Prens Harry ve Meghan Markle’ın birlikteliği. Kimseye belli etmeden gizliden gizliye sürdükleri 1 yıllık ilişkileri, Karayipler’de bir arkadaşlarının düğünüyle gün yüzüne çıkmıştı. O tarihten beri de “Ne zaman evlenecekler?” sorusu dillerden hiç düşmedi ve sonunda beklenen haber geldi.

Kensington Sarayı Sunken Garden’da basın açıklaması yapan ikili nişanlandıklarını duyurdu. Meghan Markle’ın yüzüğü zarafetle parlarken, ikili çekilen fotoğraflarda oldukça neşeli. 2018’in ilkbaharında ise düğünlerinin yapılacağı konuşuluyor. Tüm bunlar olup biterken Kraliçe Elizabeth durumdan ne kadar memnun tartışılır.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE