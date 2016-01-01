PRENSESİN DÜĞÜNÜ

ÜNLÜLER 5 gün önce Dilara Yilmaz

“Royal Wedding” diyince akla ilk Meghan&Harry çifti aklımıza gelse de sırada Prenses Eugenie ve Jack Brooksback’in düğünü var.

Mayıs ayında St. George Şapeli’nde dünya evine giren ünlü oyuncu Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğünü aylar öncesinde konuşulmaya başlamıştı. Düğüne davet edilen misafirlerden gelinliğin hangi tasarımcı tarafından hazırlanacağı gündemde büyük yer bulmuştu. İki kardeş evlendiği için bu meşhur “Royal Wedding” rüzgarı bitti sanılmasın. Çünkü William ve Harry’nin kuzenleri Prenses Eugenie 12 Ekim’de nişanlısı Jack Brooksback ile dünya evine girecekler. Düğünün detayları ise belli olmaya başladı. Gelin Prenses’e seremoni sırasında Prens Harry ve Cambridge Düşesi Kate’in büyük oğlu Prens George “page boy” olarak Prenses Charlotte ise çiçekçi kız olarak eşlik edecek. Bir diğer merak konusu ise gelinlik. Prenses Eugenie’nin İngiliz tasarımı bir gelinlik giymesi bekleniyor.

YAZI DİLARA YILMAZ