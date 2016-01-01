PERİ MASALI FİLM OLURSA

ÜNLÜLER 9 saat önce Dilruba Karaköse

Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşkı herkese ilham kaynağı.

İngiltere tarihinin en çok konuşulan aşklarından birinin kahramanları Meghan Markle ve Prens Harry. Özellikle nişanlandıklarını duyurdukları günden beri, sadece kendi ülkelerinin değil tüm dünya basınının ilgi odağı haline geldiler. Neredeyse attıkları adım bile haber olmaya yeterken, şimdi de ilişkileri bir televizyon filmine konu oluyor.

Harry & Meghan: The Royal Love Story isimli film, ikilinin nasıl tanıştığını, nişanlanma sürecini ve küresel ünlerini konu alacak. 2016 yılında başlayan ilişkilerinden bu yana çok zaman geçmemiş olsa da, Meghan Markle ve Prens Harry’nin arasındaki farklılıklar, onları herkes için daha popüler hale getiriyor. Filmin yayınlanma tarihi henüz belli değil ancak çiftin düğününden önce çekilmesi planlanıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE