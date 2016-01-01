PANTENE MUCİZESİ

ÜNLÜLER 25 dakika önce Dilruba Karaköse

3 Dakikada Mucize Krem'in kendisi kadar muhteşem lansmanı dün akşam gerçekleşti.

Bir kadın için saç denildiğinde akan sular durur. Yıpranmasın, sağlıklı ve dolgun görünsün, deyim yerindeyse ahenkle dans etsin… Tüm bu istekleri yerine getirmek için sayısız ürün kullanmayı da göze alarak yola çıkan kadınların yeni bir dostu olacak artık: Pantene 3 Dakikada Mucize Krem…

Avrupa ile aynı anda tüm Türkiye’de satışa sunulan bu yeni ürünün tanıtımı ise dün akşam Sakıp Sabancı müzesindeki The Seed’de düzenlendi. Pantene’in Türkiye Marka Elçisi Neslihan Atagül Doğulu ise gecede ev sahipliği yapan isim oldu. Mucize temalı partide Önder Tiryaki ve Başak Dizer Tatlıtuğ başta olmak üzere, bu sene Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde “Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül alacak Hazal Filiz Küçükköse ve Miray Dener’de boy göstererek bu mucizevi lansmanı daha da anlamlı hale getirdiler.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE