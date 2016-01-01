OPRAH WINFREY APPLE AİLESİNDE

ÜNLÜLER 15 saat önce Yunus Başaran

2018'in Haziran ayında hala net bilgi olmadan gelen dedikoduları dinleyerek vardığımız kanı şu ki; Apple video içerik konusunda oldukça eli sağlam bir şekilde geliyor.

Netflix, Amazon Prime, Youtube Red ve Hulu gibi dizi-film içerik sağlayıcıları günümüzün en popüler platformu haline geldi. İnsanların televizyon izleme alışkanlığı gün be gün azaldı. Her geçen gün artan özel içerikler sebebiyle kullanıcı sayılarını yükselten bu platformlara büyük bir rakip geldiği kulislerde konuşulan dedikodular arasındaydı.

Henüz resmi isim açıklaması gelmemiş olmasına rağmen, bünyesine kattığı onlarca sporcu, yapımcı, oyuncu ile Apple’ın da böyle bir çalışma içinde olduğu biliniyor. Son yapılan açıklama ile Amerika televizyon dünyasının en sevilen kişisi, Oprah Winfrey’in Apple ailesine katıldığı üzerine. Üstelik yaptığı anlaşma standart olarak adlandırılan birkaç sezondan oldukça uzun olduğu konuşuluyor. Amerika’nın en sevilen ve güçlü kadın çizgisinin yegane temsilcilerinden olan Oprah Winfrey gibi dominant bir isim ile ne tür bir içerik çıkacak ortaya, bilmiyoruz ama merak içinde bekliyoruz.

Ayrıca kulağımıza çalınan bir diğer dedikodu ise Apple’ın video içerik platformunun üyelik ücreti Netflix’den daha ucuz olacakmış.

Bekleyelim ve görelim.

YAZI YUNUS BAŞARAN