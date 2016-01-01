NEŞENİZ BOL OLSUN REYNOLDS’LAR

ÜNLÜLER 19 saat önce Ezgi Şuekinci

Hollywood’un mükemmel çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds güldürmeye devam ediyor!

Hollywood’un birbirine en çok yakışan çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds’un aşkları kadar sosyal medya paylaşımları da gündemden düşmüyor. Mizah yeteneklerini konuşturarak birbirine sürekli gönderme yapan çift, hem takipçilerini kahkaya boğuyor hem de artı puanları topluyor.

Troll yapmak konusunda kimin daha başarılı olduğu henüz nihayete ermemişken komik ikiliden yeni bir hamle daha geldi. Bildiğiniz üzere Ryan Reynolds, hayali ikiz kardeşi Gordon Reynolds ile birkaç video çekti. Soru-cevap usulü ilerleyen video izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Ancak daha eğlenceli olan kısım kuşkusuz Blake’in yaptığı yorumdu. Ryan Reynolds’un videodan bir kesiti paylaştığı Instagram gönderisinin altına “Kahretsin! Kardeşin çok yakışıklı. Sanırım korkunç bir hata yaptım.” yazan Lively’e eşi Reynolds tepkisiz kalamadı ve verdiği “Hata yapmadın. Bir yıldan fazla zamandır onunla yaşıyorsun.” cevabıyla bir kez daha güldürdü. Ne diyelim? Neşeniz bol, paylaşımlarınız çok olsun Reynolds ailesi!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ