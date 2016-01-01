NEDEN KYLIE?

ÜNLÜLER 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Kylie Jenner kızı Stormi’nin fotoğraflarını neden sildi?

20 yaşındaki Amerikalı model Kylie Jenner ve sevgilisi Travis Scott, geçtiğimiz Şubat ayında kızları Stormi’yi kucağına almıştı. Ancak ikili hakkında medya gündemine düşen iddialar doğumdan daha çok konuşuldu. Zira herkes Kylie Jenner’ın sevgilisini özel koruması Tim Chung ile aldattığını ve Stormi’nin babasının da Scott değil Chung olduğunu konuşuyordu. Aylar geçtikçe Stormi büyüdü ve bu iddia da güçlendi. Stormi’nin son fotoğrafları Tim Chung’a kopyası kadar benziyordu.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen yorumlar ve eleştiriler Kylie Jenner’ı hayli rahatsız etti ve ünlü model kızı Stormi’nin yüzünün göründüğü bütün fotoğrafları sildi. Çünkü Stormi ile koruma Tim Chung’ın fotoğrafları yan yana getirilerek paylaşılıyor ve tartışma bir türlü son bulmuyordu. Konuya ilişkin açıklama yapan Kylie Jenner, “Evet kızımın fotoğraflarını sildim. Artık paylaşmıyorum.” dedi ancak daha fazla detay vermedi.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ