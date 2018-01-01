NATALIE PORTMAN INSTAGRAM’DA!

ÜNLÜLER 10 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Oscar ödüllü aktristin bu kararının ardında çok özel bir neden yatıyor…

Sosyal medya platformlarının hayatımızı ele geçirdiği günlerdeyiz. Sadece yakın çevremiz ve dostlarımızın değil birbirinden ünlü isimlerin hayatlarına da sosyal medya kanalları aracılığıyla konuk oluyoruz. Bu çılgınlığa neredeyse hiçbirimiz karşı koyamazken, Natalie Portman sosyal medyadan tamamen uzak durmasıyla dikkat çekiyordu.

Oscar ödüllü aktrist Facebook, Twitter ve Instagram’dan uzak bir hayat yaşarken geçtiğimiz günlerde sevenlerini sevindirecek bir karar aldı ve Instagram’a katıldı. ‘@nportofficial’ adlı hesabıyla artık Instagram’da olan Portman’ın bu kararının ardında çok özel bir neden yatıyor. Portman, sinema,TV ve tiyatro alanında çalışan 300’den fazla kadının, cinsel tacize karşı kurduğu bir insiyatif olan Time’s Up (Süre Doldu) adlı kampanya için Instagram hesabı açtı ve bildiriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Aynı zamanda cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınlara kamuyla ilgili tüm kurumlarda daha fazla yer ayrılması çağrısı da yapan ‘Time’s Up’ın destekçileri arasında Reese Witherspoon, Eva Longoria, Emma Stone, Kerry gibi isimlerde yer alıyor.



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