ÜNLÜLER Ezgi Şuekinci
MODA DÜNYASININ YENİ CINDY’Sİ
Kaia Gerber, annesi Cindy Crawford’un izinden giderek adım adım tahtı devralmaya yakınlaşıyor...
90’ların efsane top modeli Cindy Crawford’un kendi gençliğini andıran kızı Kaia Gerber, moda dünyasında adım adım ilerliyor. Önce birkaç dergi kapağı ardından Marc Jacobs Beauty’nin yüzü olan model, 16 yaşına girdikten sonra ilk defa podyuma adım attı. İlk defilesi Calvin Klein ile moda haftalarında tam 18 markanın podyumunda yerini aldı. Chanel defilesiyle kapanış yapan genç Kaia, ilk moda haftaları olmasına rağmen profesyonelliği sayesinde modaseverlerden tam not aldı.
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ