MIRANDA KERR’İN TOP SECRET EVLİLİĞİ

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Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ve güzel model birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Dışarıdan mükemmel gözüken evliliklerini Flynn isimli oğullarıyla da taçlandıran Orlanda Bloom ve Miranda Kerr, her ne kadar gözde çift olarak adlandırılsalar da geçtiğimiz senelerde evliliklerini noktalandırmayı tercih etmişlerdi. Orland Bloom, magazin basınında doğru ya da yanlış, farklı farklı isimlerle anılsa da Kerr, gerçek aşkı Snapchat’in kurucusu, 26 yaşındaki Evan Spiegel’de bulduğunu gösteriyordu adeta.

Ve sonunda beklenen oldu. Mutlu birlikteliklerini bir adım öteye taşımaya karar veren Kerr ve Spiegel, oldukça gizli ve ani bir törenle evlendiklerini ilan ettiler. Her ne kadar bu özel güne dair fotoğraflar yayınlanmasa da, yaklaşık 30 kişinin davetli olduğu bilinenler arasında. İlerleyen günlerde mutlaka detaylar gelmeye devam edecektir. Takipteyiz…

I said yes!!! ❤️😍❤️😍❤️ Miranda (@mirandakerr)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 Tem 2016, 08:39 PDT )



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE