MELEKLERİN ŞANGAY YOLCULUĞU

ÜNLÜLER 10 dakika önce Yunus Başaran

Her yıl merakla beklenen Victoria's Secret şovu bu yıl Şangay'da gerçekleşecek.

Victoria’s Secret melekleri tarihte ilk defa Victoria’s Secret Fashion Show kapsamında Şangay’da yürüyecek. Çekimleri 28 Kasım tarihinde gerçekleşecek ve moda şovu, 190’dan fazla ülkede izlenecek. Türkiye’de ise bir yılbaşı televizyon klasığı olarak TLC kanalında saat 00:00 yeni yıla girerken yayınlanacak. Dünya’nın en popüler defilesi geçtiğimiz yıl 1.4 milyar insan tarafından izlenmiş ve basında 150 milyonun üzerinde habere konu olmuştu.

Moda, eğlence ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan eşsiz iç çamaşırı defilesi, bu sene de pembe halı, melek röportajları, şovun hazırlık aşamalarına tanıklık eden sahne arkası görüntüleri ve muhteşem sahne performansları ile izleyenleri büyüleyecek. Bu sahne performanslarına kimlerin imza atacağıysa henüz gizemini koruyor. Şovda ihtişamlı ‘’Fantasy Bra’’yı taşıyacak şanslı meleğin kim olacağı da merakla bekleniyor.

Favori meleklerden; Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill ile yeni ve farklı yüzler merakla beklenen şovda boy gösterecek. Ayrıca popüler meleklerden Behati Prinsloo ve Candice Swanepoel’in şova geri dönüşü de büyük damga vuracak.