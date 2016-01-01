MARJİNAL PEMBE SAÇLAR

ÜNLÜLER 10 dakika önce Ezgi Şuekinci

Kim Kardashian marjinal renkler denemeye devam ediyor!

Kim Kardashian, saçlarını pembenin en canlı tonlarından birine boyatmasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile takipçilerine yeni saçını sevip sevmediklerini soran Kim’in cesareti yine göz dolduruyor. Doğala dönüşlerin yaşandığı günümüz modasında, böylesine marjinal bir tercih yapmak doğru mu bilemiyoruz ancak Kim Kardashian’ın esmer tenine aldırmadan boyattığı sarı saçlarından sonra böyle çıkışlara kesinlikle hazırız. Ne diyelim… Bir sonraki denemeni merakla bekliyoruz Kim!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ