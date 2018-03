MAKSİMAL Mİ MİNİMAL Mİ?

ÜNLÜLER 19 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü isimlerin anlam yüklü dövmelerini sizler için derledik!

Kişiliği ve tavrı ifade etme yöntemlerinden biri olan dövmeler, uzun yıllardır hayatımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Çünkü dövmeler yalnızca bir şeyler anlatmakla kalmıyor, stil konusunda da bizleri destekliyor. Bu da özellikle ilkbahar-yaz aylarında bize eşlik eden bu artistik aksesuarları, uzunca bir süre daha göreceğimiz anlamına geliyor.

Anlam yüklü, şık görünümlü dövmeleri ünlü isimler de bizim kadar seviyor. Rihanna’dan, Miley Cyrus’a, Emma Watson’dan, Lana Del Rey’e kadar birçok ünlünün, maksimal ya da minimal farketmeksizin en az bir tane dövmesi var. Henüz böyle bir girişimde bulunmadıysanız ya da hali hazırda var olan dövmelerinizin yanına yeni arkadaşlar eklemek isterseniz, ünlü yıldızların dövmelerini derlediğimiz galerimize giderek ilham depolayabilirsiniz. Ama unutmayın, dövmeler sizin kişisel imzanızdır…

Selena Gomez

Ünlü yıldızın dövmesinde Arapça olarak “Önce Kendini Sev” yazıyor.

Rihanna

Rihanna, bu maksimal boyuttaki dövmesini kaybettiği büyükannesinin anısına yaptırmış. Dövme aynı zamanda Mısır bereket tanrıçası İsis’i simgeliyor.

Jessica Alba

Jessica Alba’nın bileğindeki minimal dövme, ruhsal güzelliği temsil ediyor.

Beyonce

Beyonce’nin yüzük parmağında bulunan 3 nokta dövmesi, çocuklarını temsil ediyor. Blue Ivy, Rumi ve Sir…

Emma Watson

Emma Watson bu dövmeyi, Hollywood yıldızlarının kadınlara yönelik cinsel istimarı protesto amaçlı başlattığı “Times Up” hareketine destek vermek amacıyla yaptırmış…

Miley Cyrus

Vücudunda birçok dövme olan başarılı şarkıcı, son dövmesini köpeği Mary Jane için yaptırdı.

Demi Lovato

Demi’nin dövmesi, tahmin edeceğiniz üzere cesaret, dürüstlük ve deneyim anlamını taşıyor.

Lady Gaga

Lady Gaga, maksimal boyuttaki bu dövmeyi sosyal medya hesabı üzerinden “The Moth & Metallica” notu ile paylaşmıştı.

Evan Rachel Wood

Amerikalı oyuncu ve şarkısı Evan, “gördüğümüz her şey rüya” anlamını taşıyan bu dövmesini yaptırırken Pink Floyd’un “Shine on You Crazy Diamond” adlı şarkısından ilham almış.

Megan Fox

Megan’ın dövmesi Shakespeare’in Kral Lear tragedyasından esinlenilerek yapılmış. “We will all laugh at gilded butterflies.” yazan dövme, “Hepimiz bir gün sahte güzelliklere güleceğiz.” anlamına geliyor.

Kylie Jenner

Kylie’nin kırmızı mürekkepli dövmesinde büyükannesi Mary Jo’nun ismi yazıyor. Hem de büyükbabasının el yazısıyla…

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ