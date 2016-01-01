ÜNLÜLER
LIV TYLER’IN DEĞİŞİMİ
Yıllar geçtikçe güzelleşen Liv Tyler’ın değişimine şahit olmak istemez misiniz?
1 Temmuz 1977 Yılında New York’ta dünyaya gelen, özellikle Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Liv Tyler, şarap misali yıllar geçtikçe güzelleşiyor. Listemizde o kadar farklı Liv Tyler stili ile tanışacaksınız ki, ‘bu kadar olmaz’ diyeceksiniz!
1980
3 Yaşındaki Tyler, model annesi Bebe Buell ile fotoğraf çekiminde…
1996
Yeni oyuncu olan genç yıldız, “Çalınmış Güzellik” filminin tanıtımı için Cannes Film Festivalinde.
1998
Armageddon’un yıldızı yeni saç stili ile karşımızda.
1998
Costume Institute Gala’da kahküllü yeni saç modeliyle.
1999
Cookie’s Fortune filminin yıldızı, bir diğer Costume Institute Gala’da.
2001
Karşınızda Yüzüklerin Efendisi’nin yıldızı!
2003
60’ları seven Liv Tyler’dan güzel bir makyaj örneği…
2004
Tyler, derin kırmızı bir rujla SAG ödüllerinde…
2004
Akademi ödülleri için Tyler, faux-bob saçlarıyla..
2006
Hacimli krapesi ve baş döndüren bukleleriyle, Liv Tyler…
2008
MTV Film ödüllerinde, yeniden parlayan Bob saç stilinin öncülerinden…
2010
G-Star modeliyken, saçlarındaki kızıllık yeni bir akımın daha başlangıcı oldu…
2012
Costume Institute Gala’yı retro tarzı ile salladı.
2014
Liv Tyler, Stella McCartney onuruna düzenlenen 2014 Kadın Lider Ödül Töreninde.
2015
Tyler, New York Spring Spectacular açılış töreni gecesinde…
2017
Liv Tyler 40 yaşında!
YAZI HÜSEYİN EREN