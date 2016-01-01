ÜNLÜLER

LIV TYLER’IN DEĞİŞİMİ

Yıllar geçtikçe güzelleşen Liv Tyler’ın değişimine şahit olmak istemez misiniz?

1 Temmuz 1977 Yılında New York’ta dünyaya gelen, özellikle Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Liv Tyler, şarap misali yıllar geçtikçe güzelleşiyor. Listemizde o kadar farklı Liv Tyler stili ile tanışacaksınız ki, ‘bu kadar olmaz’ diyeceksiniz!

 

1980

3 Yaşındaki Tyler, model annesi Bebe Buell ile fotoğraf çekiminde…

1996

Yeni oyuncu olan genç yıldız, “Çalınmış Güzellik” filminin tanıtımı için Cannes Film Festivalinde.

1998

Armageddon’un yıldızı yeni saç stili ile karşımızda.

1998

Costume Institute Gala’da kahküllü yeni saç modeliyle.

1999

Cookie’s Fortune filminin yıldızı, bir diğer Costume Institute Gala’da.

2001

Karşınızda Yüzüklerin Efendisi’nin yıldızı!

2003

60’ları seven Liv Tyler’dan güzel bir makyaj örneği…

2004

Tyler, derin kırmızı bir rujla SAG ödüllerinde…

2004

Akademi ödülleri için Tyler, faux-bob saçlarıyla..

2006

Hacimli krapesi ve baş döndüren bukleleriyle, Liv Tyler…

2008

MTV Film ödüllerinde, yeniden parlayan Bob saç stilinin öncülerinden…

2010

G-Star modeliyken, saçlarındaki kızıllık yeni bir akımın daha başlangıcı oldu…

2012

Costume Institute Gala’yı retro tarzı ile salladı.

2014

Liv Tyler, Stella McCartney onuruna düzenlenen 2014 Kadın Lider Ödül Töreninde.

2015

Tyler, New York Spring Spectacular açılış töreni gecesinde…

2017

Liv Tyler 40 yaşında!

 

YAZI HÜSEYİN EREN

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