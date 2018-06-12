LADY GAGA’DAN BEKLENEN HAREKETLER

ÜNLÜLER 2 gün önce Yunus Başaran

O özlenen aykırı sanatçı personası, sahnelere geri dönüyor olabilir mi?

Çıkardığı son albüm Joanne’den bu yana Lady Gaga, alışılmışın dışında sade ve durağandı. Bildiğimiz üzere beyazperdede oynamaya başladığı yeni filmi “A Star Was Born” dışında Las Vegas’da da Enigma adındaki bir şov serisi başlayacak. Joanne’nin 2016 yılında çıkmasıyla aradan geçen süre boyunca sessiz kalması, yeni bir albümün hazırlığı dedikodularının kulağımıza çalınmasına neden oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan pop ikonu Lady Gaga, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği paylaşımlar ile özlenen o aykırı günlerine geri döndüğünün işaretlerini verdi. Ancak soru şu: beklenen o büyük albüm mü piyasaya çıkıyor? Yoksa tüm yıldızların Las Vegas şovlarına verdikleri önemin bir işareti mi?

Las Vegas’ta şov yapmak her sanatçıya nasip olmuyor malum. Britney Spears’ın hali hazırda devam eden şov serisine bir kaç yıldır hazırlanıyor oluşu, prodüksiyonuna önem vermesi, işin boyutlarını göz önüne seriyor.

📸: @elirusselllinnetz Lady Gaga (@ladygaga)’in paylaştığı bir gönderi ( 15 Ağu, 2018, 9:02öö PDT )

📸: @elirusselllinnetz Lady Gaga (@ladygaga)’in paylaştığı bir gönderi ( 17 Ağu, 2018, 9:03öö PDT )

Bu arada Lady Gaga’nın bu manipüle edilmiş fotoğraf çekimlerinin arkasında Eli Russell Linnetz adında başarılı bir fotoğrafçı yer alıyor. Genç fotoğrafçının aykırı işlerinin bir örneğini de, Kanye West’in Yeezy altında çıkardığı Desert Rat sneaker modeli reklam kampanyasında görmüştük.

#SUPERMOON Eli Russell Linnetz (@elirusselllinnetz)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Haz, 2018, 1:39ös PDT )

YAZI YUNUS BAŞARAN