KRALİYETİN RESMİ

ÜNLÜLER 21 saat önce Dilara Yilmaz

Prens Harry ve Megan Markle’ın düğün fotoğrafları hepimizin kalbini çaldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde dünya evine giren Prens Harry ve Amerikalı aktör Meghan Markle’ı hepimiz gözlerimizi kırpmadan izlemiştik. Meghan Markle başta olmak üzere kimin ne giyeceği merak konusuydu. Müzmin bekar Prens Harry ile ikinci kez evlenen Meghan Markle’ın peri masallarını andıran düğünleri sosyal medyayı ele geçirmişti. Herkesin beklediği resmi düğün portresi geçriğimiz gün Kensington Royal’ın Instagram hesabından yayınlandı. Fotoğraf çekimi, törenden sonra Windsor Kalesi’nde gerçekleşti. Fotoğrafçı Alexi Lubomirski tarafından fotoğraflanan portreler adeta düğünü ölümsüzleştirdi.

YAZI DİLARA YILMAZ