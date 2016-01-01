KRALİYET AŞKININ FİLMİ

ÜNLÜLER 15 saat önce Dilruba Karaköse

Harry & Meghan: A Royal Romance filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Adeta modern zamanın peri masalı olarak takip ettiğimiz Meghan Markle ve Prens Harry’nin aşk hayatı, Kraliyet ailesinin sıkı protokolleri de olsa sorunsuz bir şekilde tam gaz devam ediyor. 19 Mayıs’ta gerçekleşecek düğünlerine giderek az zaman kalırken Lifetime kanalı, dünyanın en popüler çiftini bir filmle ölümsüzleştiriyor.

“Harry & Meghan: A Royal Romance” isimli filmde Meghan Markle’ı Parisa Fitz-Henley, Prens Harry’yi ise Murray Fraser canlandırıyor. 13 Mayıs’ta yayınlanması planlanan filmin fragmanı ise yayınlandı. Karakter seçimleriyle şimdilik başarılı olduğunu gözler önüne sererken, hepimiz hem film hem de düğün için geri sayımı çoktan başlattık!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE