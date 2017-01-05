KISKANÇLIK MI, DUYARLILIK MI?

ÜNLÜLER 8 saat önce

Kerem Bürsin’in yeni reklam filmi yayınlanmadan önce sevgilisi Serenay Sarıkaya tarafından revize edildi. Peki sebebi neydi?

Kerem Bürsin’in Garanti Bankasıyla anlaşmasının ardından ünlü oyuncunun reklam filmi merakla bekleniyordu. 29 yaşındaki Bürsin, daha Mavi’nin reklam filminde bir araya geldiği Serenay Sarıkaya’yla uzun süredir göz önünde bir ilişki yaşıyor. Sarıkaya, erkek arkadaşının yeni reklam filmindeki son sahnenin çıkmasını istemiş ve bu da kabul edilmiş. Kaldırılan son sahnede Bürsin, yolda yürüyen bir kadının arkasında bakıyormuş. Bunlar duyduklarımız ancak çoğu insanın aklına ilk gelen şey doğdu değil. Serenay Sarıkaya tabii ki o reklam filmindeki kadın oyuncuyu kıskandığı için bu sahnenin çıkarılmasını istemedi. Gün içinde belki de milyonlarca kez kadınların başına gelen bir durum bu. Sokakta sadece yürürsünüz ve size bakmak onlara erkek olmanın tatminini verdiği için arkanızdan bakarlar. Çünkü buna hakları olduğunu düşünürler. Gençler, ‘abiler’, bakkal amcalar… Serenay Sarıkaya ‘flörtöz’ görünüldüğü düşünülen bu sahneye karşı duyarlı davranarak örnek oluyor.

YAZI BAĞLAN KESKİN