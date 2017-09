KIRMIZI HALININ YENİ İKONU: ZENDAYA

ÜNLÜLER 19 saat önce Dilara Yilmaz

Hollywood'un yükselen yıldızlarından Zendaya, kırmızı halıda gözleri üzerine topluyor.

Disney Channel’ın Hollywood dünyasına kazandırdığı yıldızlardan Zendaya Coleman, giydikleriyle moda dünyasında iyice kendine yer ediniyor. Risk almayı seven oyuncu-şarkıcı her trendi başarılı bir şekilde kendine yakıştırıyor. Kırmızı halıda da durum pek farklı değil. Ünlü tasarımcıların couture elbiseleriyle boy gösteren Amerikalı yıldız, bir ikon olma yolunda ilerliyor. Smokin takımlardan, prenses elbiselere her tür stili deneyen Zendaya’yı daha çok konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.

